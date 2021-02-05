السعودية ترحب بخطاب بايدن وتؤكد أهمية الدعم الدبلوماسى لحل الأزمة اليمنية

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جدة - نرمين السيد - ورحبت السعودية بما ورد فى خطاب الرئيس الأمريكى جو بايدن حيال التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدى للتهديدات التى تستهدفها.
وأعربت السعودية عن تطلعها لاستمرار وتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة؛ للتعامل مع التحديات فى المنطقة بما فى ذلك الدفع بعملية السلام.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد فى وقت سابق اليوم الخميس، أن المملكة العربية السعودية تواجه اعتداءات من قوة مدعومة من إيران، فى إشارة إلى ميليشيات الحوثى الإرهابية فى اليمن.
وشدد بايدن، فى كلمة له من مقر وزارة الخارجية الأمريكية "سنواصل دعم السعودية لحماية أراضيها من تهديدات قوات تدعمها طهران".
وأوضح بايدن "سنعمل مع السعودية للدفاع عن سيادتها ضد أى انتهاكات"، مشيرا إلى أنه عين تيم ليندركينج مبعوثا أمريكيا إلى اليمن.
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