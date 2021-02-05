أول تعليق من الحكومة اليمنية على تعيين بايدن لتيموثي ليندركينج مبعوثا جديدا

رحبت الحكومة اليمنية بتعيين الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتيموثي ليندركينج مبعوثًا أمريكيًا إلى اليمن.
وأكدت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"التزامها بالعمل مع التحالف العربي بقيادة السعودية والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.
وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية.
وأعلنت واشنطن، يوم 27 يناير، أن إدارة بايدن جمدت مؤقتا بعض مبيعات الأسلحة للإمارات والسعودية لمراجعة هذه الاتفاقات.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن تعهد بايدن خلال حملته الانتخابية بمنع استخدام الأسلحة الأمريكية في العمليات العسكرية في اليمن التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية والذي تشكل فيه الإمارات ثاني أكبر قوة، علما بأن النزاع في هذا البلد العربي الفقير قد أودى بحياة آلاف الأشخاص وأثار مجاعة واسعة النطاق وأزمة إنسانية تعتبر من الأسوأ في العالم.
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