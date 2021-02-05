أخبار العالم.. حريق يضرب مرفأ بيروت.. الديمقراطيون يطلبون مثول ترامب للشهادة تحت القسم.. والعدل الدولية تنتصر للإمارات

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده وافقت مع روسيا على تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت 3" حتى عام 2026.

أثنى عبدالله النقبي مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على قرار محكمة العدل الدولية في حكمها اليوم والخاص بالإجراءات القطرية ضد الإمارات بشأن التمييز العنصري ضدها.

أعلن مستشفى أومسك للطوارئ الروسي، اليوم الخميس، أن الطبيب المعالح للمعارض أليكسي نافالني توفى عن عمر يناهز 55 عامًا.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، القبض على زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن، منذ عدة أشهر، في خطوة كبيرة للحصول على معلومات حول الإرهاب في اليمن.

رحبت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التعاون مع السعودية لحماية أراضيها.

رحب وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الخميس، بالمبعوث الأمريكي الجديد لدى اليمن.

طلب أعضاء مجلس النواب الديمقراطي، اليوم الخميس، من الرئيس السابق دونالد ترامب، الإدلاء بشهادته في قضية محاكمته بمجلس الشيوخ، وذلك تحت القسم.