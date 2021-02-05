مجانا شحن جواهر فري فاير 2021 free fire عبر المواقع الرسمية، من شركة غارينا فري فاير بطريقتين تمكنك من الاستفادة من الألف الجواهر التي ترغب فيها لا تحتاج سوي اتباع الخطوات التي سنوضحها في سطور هذا المقال عبر موقعكم ثقفني، ولمن لا يعرف أهمية جواهر free fire لكن من يلعب هذه اللعبة الأشهر في العالم، فتمثل عمليات الشحن للعبين الماء الذي يعيش بها الإنسان والذي لا يمكن الاستغناء عنه مطلق، فالجواهر هي العملة التي يستطيع كل ممن يلعب هذه اللعبة شراء الأسلحة والملابس والأدوات اللازمة للعب.



ظهرت الكثير من موقع وتطبيقات شحن free fire والتي تتطلب من كل لاعب تسجيل رقم الأيدي الخاص به بالإضافة إلي أتمام الكثير من المهام التي قد تستغرق بعض الوقت، ونظرا لقيمة الوقت لدي الكثير قمنا بتوفير موقعين لشحن الجواهر بالخطوات والصور والتي تمكنك من أجراء عمليات الشحن بطريقة سريعة جدا والتوجه لممارسة لعبة غارينا فري فاير والبدء في عمليات القتال، بعد النزول من الطائرة الجوية علي احد جزر القتال التي تقوم بها المعارك، وقبل البدء في شرح الموقع الرسمي ننوه متابعة الخطوات بالتفصيل في الطريقة الأولي والثانية للتمكن من الشحن بسهولة.



كل ما عليك هو الدخول علي موقع pubdev ثم الضغط علي فري فاير كما في الصورة التالية.

وتحديد قيمة الجواهر التي تحتجاها في اللعبة، ثم الانتقال إلي الخطوة التالية وهي تسجيل الاسم أو رقم الأيدي الخاص باللعبة كما في الصورة التالية.

ثم الانتقال إلى الخطوة الأخيرة الهامة لإكمال تنفيذ عمليات الشحن جواهر free fire وهي اختيار احد العروض من العروض المتاحة أمامك وإكماله إلي النهاية كما في الصورة التالية.

ثم الانتقال إلي حساب لإنهاء عملية شحن الجواهر المجانية.

تكمن الطريقة الثانية من خلال الدخول إلي الموقع الرسمي التابع للعبة فري فاير linktr.ee/garena.sg ثم اتباع الخطوات التالية:

الضغط علي جواهر فري فاير .

. تسجيل اسم الجهاز الذي تلعب بيه حيث أن الخيارات المتاحة هي (pc كمبيوتر، android جوال، iso أيفون).

تسجيل اسمك في اللعبة.

الضغط علي كلمة موافق.

اختيار عدد الجواهر ثم الضغط علي استمر.

الضغط علي الخيار الثاني (Elite pass).

الضغط علي كلمة موافق.

يستغرق الموقع ثواني معدودة بعد البحث عن حسابك وإرسال عدد الجواهر.

المرحلة قبل الأخيرة هي الضغط علي التحقق اليدوي.

المرحلة الأخيرة بعد التحقق اليدوي يجب عليك أكمال عرضين من العروض المتاحة أمامك.

بعد الانتهاء من أكمال عرضين أو ثلاثة من العروض المتاحة توجه إلي اللعبة لكي تري عدد الجواهر التي تم إرسالها

في حالة عدم إرسال جواهر فري فاير مجانا تأكد انك لم تكمل العروض جيد فيجب عليك مراجعة الدخول من جديد وتأكد انك أنهيت كافة العروض.

قبل الختام نؤكد علي القراء الأعزاء أننا في انتظار جميع تعليقاتكم اسفل مقالنا مجانا شحن جواهر فري فاير 2021 free fire عبر المواقع الرسمية.