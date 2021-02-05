تحديث بيانات حساب المواطن وصرف الدفعة 39 من شهر فبراير

أعلن حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن اقتراب موعد صرف دعم حساب المواطن، حيث يتم الصرف في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين في تمام اليوم الموافق 10 من شهر فبراير ولن يتم تغيير الموعد ما دام لم يوافق أجازة رسمية، فقد تبقى على موعد الصرف 5 أيام وبمجرد الإيداع يتم معرفة كافة الأشخاص المستفيدين، علماً بأن الصرف لن يتم إلا للأشخاص الذين لهم الأحقية في الصرف فقط من خلال نتائج الأهلية التي صُدرت منذ أيام قليلة، ويتم معرفة نتائج الأهلية من خلال الدخول على الرابط الرسني لبرنامج حساب المواطن.

تحديث بيانات المستفيدين من حساب المواطن:

أكد برنامج حساب المواطن من خلال صفحته الرسمية منذ مدة على ضرورة إلزام كافة الأشخاص المستفيدين على تحديث بياناتهم بشكل مستمر في حالة تغير أحدى البيانات، حيث من الضرورة التأكد منها حتى يتم الاستفادة من الدعم بدون أي مشاكل، علماً بان الدعم يساعد المواطنين نوعاً ما على التغلب على المصاريف والعيشة الصعبة.

الدخول على الرابط الرسمي لبرنامج “حساب المواطن“

كتابة اسم المستخدم

التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اختيار أيقونة تحديث البيانات

كتابة البيانات بشكل صحيح والتأكد من عدم حدوث أي تغيير فيها وكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

عند الانتهاء ضرورة الضغط على أيقونة تحديث ليتم تثبيت البيانات التي تمت إضافتها.

خطوات تحديث البيانات في حساب المواطن:الاستعلام عن نتائج الأهلية الدفعة 39 من حساب المواطن:

أعلن البرنامج منذ أيام قليلة عن الإعلان عن نتائج الأهلية الدفعة 39 من شهر فبراير التي سيتم إيداعها في الحسابات البنكية خلال أيام قليلة، ويتم الاستعلام عن نتائج الاهلية من خلال الدخول على الرابط الخاص ببرنامج حساب المواطن الرسمي الذي تم ذكره أعلى المقال.