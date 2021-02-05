الشرطة البريطانية تطوق مستشفى للتعامل مع حادثين خطيرين

قالت شرطة مقاطعة أيرشاير في اسكتلندا إنها طوقت مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك بينما تتعامل مع "حادثين خطيرين" في المنطقتين.

وطلبت الشرطة البريطانية من المواطنين عبر تويتر تجنب مستشفى كروس هاوس وشارع بورتلاند في البلدة. وذكرت صحيفة سكوتش صن أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.

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