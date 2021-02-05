المغرب يعلن قرارا جديدا بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قرار يفيد باستمرار حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة، لمدة أربعة أسابيع إضافية.
ويهدف القرار إلى تمديد 10 الطوارئ بدءًا من 10 فبراير الجارى إلى 10 من مارس المقبل.
ونصت مواد القرار على إتاحة اتخاذ جميع التدابير الممكنة من قبل السلطة الحكومية للتعامل مع كورونا
الوضع الوبائى فى البلاد.
كما يقضى المشروع بإعطاء المسؤولين المحليين صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التى يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
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