فيصل بن فرحان: نشكر بايدن على التزامه بالدفاع عن أمن السعودية

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه يشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على تصريحاته، مساء أمس، بأن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن أمن المملكة.
وأضاف بن فرحان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "نرحب بتعيين المبعوث الأمريكي الجديد لليمن، ونتطلع لمواصلة العمل مع واشنطن من أجل الوضع الإنساني وضمان السلام والاستقرار هناك".
وتابع: " نتطلع إلى العمل مع المبعوث الأمريكي لليمن من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل هناك كجزء من رؤيتنا المشتركة لمنطقة تتمتع بالسلام والازدهار".
وكان بايدن أكد، مساء أمس، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم السعودية ومساعدتها في الدفاع عن سيادتها وأراضيها.
كما شدد الرئيس الأمريكي أن بلاده ستكثف جهودها الرامية إلى تحقيق تسوية سلمية للأزمة اليمنية
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