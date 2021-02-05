قالت شرطة مقاطعة أيرشاير في اسكتلندا إنها طوقت مستشفى وشارعا رئيسيا في بلدة كيلمارنوك بينما تتعامل مع "حادثين خطيرين" في المنطقتين.
وطلبت الشرطة من المواطنين عبر تويتر تجنب مستشفى كروسهاوس وشارع بورتلاند في البلدة.
وذكرت صحيفة "سكوتش صن" أنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسكتلندا.. الشرطة تطوق مستشفى وشارعا رئيسيا بعد حادثين خطيرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.