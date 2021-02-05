الأهلي المصري: واجهنا خصما قويا وهذا سر الانتصارات

حجز فريق الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز الصعب على نادي الدحيل القطري بهدف مقابل لا شيء، في مباراة مثيرة شهدت سيطرة من المارد الأحمر في نصفها الأول وتراجعا في الشوط الثاني للحفاظ على المكسب الثمين.

ويواجه الأهلي يوم الاثنين القادم بايرن ميونيخ الألماني، في الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، من أجل المنافسة على الوصول إلى المباراة النهائية، وهي موقعة صعبة تدخلها الشياطين الحمر بطموح كبير لتقديم أفضل أداء أمام بطل أوروبا.

ويؤكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي في حديثه لموقع "دوت الخليج" أن الانتصارات الأخيرة للفريق خلفها مجهود كبير من كافة العناصر بالنادي لاستعادة أمجاده في مختلف البطولات ودفعه إلى المكانة التي تليق به عالميا.

ويضيف مرجان الذي شاهد المباراة داخل غرفته في فندق منفصل عن الفريق: "الأهلي التقى بفريق قوي، يلعب بشراسة حتى آخر دقيقة، لكننا نجحنا في السيطرة على مجريات الأمور خاصة في الشوط الأول وتكللت جهودنا بتحقيق النتيجة المطلوبة أمام الدحيل وهي الفوز".

وكانت بعثة الأهلي قد خضعت بالكامل لإجراء المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا فور وصولهم إلى الدوحة الجمعة الماضية، وجاءت النتائج سلبية لكافة المسحات عدا المدير التنفيذي للنادي ليُنقل إلى فندق آخر لقضاء فترة العزل الصحي.

ويذكر مرجان لموقع دوت الخليج: "الفوز في مباراتنا الأولى بمونديال الأندية منحني سعادة بالغة رغم مرور أيام على جلوسي بمفردي داخل العزل وساهم في رفع معنوياتي النفسية، وهذا شعور كل مشجع أهلاوي بعد هدفنا في مرمى الدحيل".

واقتنص الأهلي فوز اليوم بهدف وحيد لنجم الفريق حسين الشحات، الذي أصبح أول لاعب مصري يحرز هدفين مع فريقين مختلفين في بطولة كأس العالم للأندية حيث سبق وأن شارك في فوز فريق العين الإماراتي على الترجي التونسي في نسخة مونديال الأندية لعام 2017.

ويقول مرجان لموقع "دوت الخليج": "الشحات تحمل ضغوطا كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب عدم رضا البعض عن أدائه لكنه لاعب مهم للفريق وقادر على تحمل المسؤولية وإظهار أفضل مستوى له في المباريات الصعبة مثل اليوم".

وعن اختيار المدافع أيمن أشرف كأفضل لاعب في مباراة الأهلي والدحيل من اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، يوضح المدير التنفيذي للمارد الأحمر أنه يملك نقاط إجادة عديدة أبرزها القتال على كُل كرة والاستماتة في الدفاع عن مرمى الأهلي أمام المنافسين والحفاظ على ذلك منذ سنوات عديدة.

وثمن مرجان جهود محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، لما يقدمه من دعم لفريق الكرة ومساندة اللاعبين والجهاز الفني والإداري، وحرصه على إسعاد الجماهير من خلال التواجد دائما على منصات التتويج وامتاعهم بأداء جيد ونتائج طيبة.

ويصل منافس الأهلي القادم، بايرن ميونيخ بكامل قوته ونجومه إلى الدوحة يوم السبت المقبل، بعد الانتهاء من خوض مباراته أمام هيرتا برلين اليوم الجمعة في منافسات الدوري الألماني، ويتعين على الفريق خوض مران واحد فقط قبل مواجهة نصف النهائي.

وعن اللقاء المرتقب مع بطل أوروبا يقول المدير التنفيذي للأهلي: "مباراة صعبة للغاية لكن لدينا أمل كبير في نجوم فريقنا، سنبذل أقصى طاقة لدينا داخل أرض الملعب، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق أمامهم وتحقيق المزيد من الانتصارات".

ويوجه المدير التنفيذي للأهلي رسالة إلى لاعبي الأهلي من خلال موقع "دوت الخليج" قائلًا: "نحن نمثل مصر في هذا المحفل الكروي العالمي، نرغب في إدخال السرور على قلوب الجمهور المصري بالكامل، نثق في قدرتكم على الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في المونديال، هذا حلمنا جميعا".