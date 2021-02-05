ماكرون : يجب إشراك السعودية فى المفاوضات حول نووى إيران

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية - الحدث" قال ماكرون فى كلمة أمام المجلس الأطلسى للأبحاث "يجب إشراك السعودية ودول أخرى فى أى مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووى مع إيران". كما أضاف "سأبذل ما بوسعى لدعم أى مبادرة أمريكية لإطلاق حوار جديد سيكون شاقا، وسأحاول أن أكون ميسّراً لهذا الحوار". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن لم تتواصل مع إيران منذ تولى السلطة، ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونجرس.

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