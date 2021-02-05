حادثا طعن فى أسكتلندا .. والشرطة تطوق الشوارع

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، طوقت شرطة أسكتلندا شارع بورتلاند ومستشفى كروسهاوس فى البلدة، مطالبة المواطنين بالابتعاد عنهما. وقالت صحيفة "سكوتش صن"، إنه تم إغلاق المستشفى وسط أنباء عن حادث طعن.

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