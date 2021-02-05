بايدن : لن نتعامل بأسلوب الإدارة الماضية مع روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى خطاب ألقاه مساء اليوم الخميس، قال بايدن: "أخبرت الرئيس بوتين بشل واضح وباسلوب يختلف كثيرا عن الذى اتبعه من هم قبلى بأن الأيام التى كانت تتراجع فيها الولايات المتحدة أمام سلوك روسيا العدوانى وهجماتها السيرانية وتدخلها فى الانتخابات الأمريكية وتسميمها المواطنين، انتهت".
وتابع: "ستكون هناك فاعلية أكبر فى التعامل مع روسيا فى عملنا ضمن التحالف وبالتنسيق مع حلفائنا الذين يلتزمون بأسلوب التفير ذاته، ولن نتردد فى رفع الثمن الذى ستدفعه روسيا".
وجدد االرئيس الأميركى، الدعوة إلى الإفراج عن المعارض، أليكسى نافالنى، معربًا عن قلق واشنطن، معبرا عن قلقه بشأن اعتقاله من قبل السلطات الروسية.
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