تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات إثيوبية على الحدود

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات أثيوبية على الحدود بين البلدين، يوم الخميس، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.
وقالت وسائل إعلام سودانية إن "العشرات من القوات الأثيوبية قتلوا وأسر آخرون، خلال الاشتباكات التي وقعت في منطقة الفشقة الصغرى التابعة لولاية القضارف شرقي البلاد".
وأفادت مصادر محلية لشبكة "إرم نيوز" بأنه على الجانب السوداني، قتل جندي وأصيب 4 آخرون، فيما نجح الجيش بالسيطرة على منطقة كمبو ملكامو.
وكان الجيش السوداني أعلن مؤخرا إعادة نشر قواته على الحدود الشرقية، وطرد مليشيات إثيوبية كانت تسيطر على مساحات من الأراضي الزراعية داخل حدوده تصل لمليوني فدان تسيطر عليها مليشيات إثيوبية لـ25 عاما.
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