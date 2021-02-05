أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الخميس، تخليه عن عضويته في نقابة الممثلين التي تراجع إجراءات تأديبية ضده بعد اقتحام مؤيديه لمبنى الكونجرس الأمريكي.
وفي خطاب أرسله إلى رابطة ممثلي الشاشة والاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والإذاعة، انتقد ترامب بقوة جلسة الاستماع التي من المنتظر أن تعقدها الرابطة بعد أن خلص مجلسها الشهر الماضي إلى وجود سبب وجيه لانتهاك ترامب شروط العضوية فيما يتعلق بالهجوم.
وكتب ترامب في الخطاب الذي نشره متحدث باسمه وبادرت بنقله لأول مرة شبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية: "من يهتم! ... لم أعد أرغب في الانتماء إلى نقابتكم".
وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في تصويت يوم 13 يناير على مساءلة ترامب، متهما إياه بالتحريض على أعمال تمرد في اقتحام مبنى الكونجرس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يستقيل من رابطة ممثلي الشاشة الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.