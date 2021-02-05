انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية| وضع قرارات للحد من إنتشار فيروس كورونا بالمملكة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قررت الحكومة السعودية من خلال وزارة الداخلية السعودية وكذلك وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وضع خطة وقرارات من أجل مواجهة فيروس كورونا بالمملكة العربية السعودية عام 1442 هجرياً داخل أراضيها، وذلك بعد قرار وزارة الصحة السعودي بوجود تزايد في أعداد المصابين بفيروس كورونا داخل أراضي السعودية، واليكم جميع تلك القرار عبر موقع مصر فايف للتعرف عليها المواطنين السعوديين حتي لا يقعوا المخالفين في وضع غرامة مالية لهم داخل المملكة العربية السعودية.

قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا في السعودية

المملكة العربية السعودية سوف تطبيق القرارات بداية من اليوم الخميس من الساعة العاشرة مساءً تحت إجراء وإشراف وزارة الداخلية السعودية.

تعطيل كل الحفلات مثل الأفراح والاجتماعات بالشركات في المملكة العربية السعودية.

تعليق كل من صالات الأفراح سواء في أماكن مغلفة مثل الفنادق داخل أراضي السعودية لمدة شهر كامل للحد من فيروس كورونا.

التجمعات البشرية حتى عشرون فرد فقط لا غير لمدة عشرة أيام متتالية.

وقف كل الأنشطة والفعاليات الترفيهية في السعودية.

غلق السينما والمراكز الترفيهية في السعودية.

تعليق صالات الألعاب الداخلية المستقلة لمدة عشرة أيام ويمكن التجديد للحد من انتشار فيروس كورونا من اليوم الخميس.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية بأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في الإشراف على خطة وقرارات الحكومة السعودية على مواجهة مرض كورونا بالمملكة العربية السعودية وعند مخالفة ذلك يتعرض إلى دفع غرامة مالية.