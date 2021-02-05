الولايات المتحدة تنفي ضلوعها في "انقلاب تركيا" عام 2016

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن الولايات المتحدة لم تلعب أي دور في محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016 وإن واشنطن أدانت محاولة الانقلاب فور حدوثها.

وأضاف برايس في بيان أن تصريحات مسؤول تركي كبير بما يناقض ذلك خاطئة كليا. واعتبر برايس أن تلك التصريحات والادعاءات غير المثبتة وغير المسؤولة عن مسؤولية الولايات المتحدة عن أحداث في تركيا لا تتفق مع وضع تركيا كحليف في الناتو وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة.

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