الكونجرس يطرد أحد نوابه لترويجه نظريات المؤامرة

أعلن مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، طرد النائبة الجمهورية مارجوري جرين من لجنتي التربية والميزانية بسبب ادلائها بتصريحات مؤيدة لنظريات مؤامرة.
وتتبنى جرين نظرية المؤامرة، بما في ذلك قناعتها بأن أحداث إطلاق النار التي شهدتها مدارس أمريكية وهجمات الحادي عشر من سبتمبر "خدعة مدبرة".
وكانت النائبة غرين عن ولاية جورجيا قد تقدمت بمقترح الشهر الماضي للبدء في مساءلة الرئيس الجديد جو بايدن برلمانيا.
وبمجرد انتخابها عضوة في مجلس النواب في نوفمبر الماضي، اختارها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن ماكارثي عضوة في لجنة التعليم والعمل ولجنة الميزانية بالمجلس.
لكن الديمقراطيين يرون أنها، بسبب التصريحات التي أدلت بها في وقت سابق، "حرمت نفسها من الحق" في عضوية تلك اللجان، خاصة لجنة التعليم.
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