نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واشنطن تدين تصريحات تركيا حول تورطها في محاولة الانقلاب عام 2016 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، تصريحات صادرة من مسؤول تركي، تتهم واشنطن بالتورط في محاولة الانقلاب التي وقعت عام 2016.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الحديث عن تورطنا في محاولة الانقلاب بتركيا مغلوط بشكل كامل".

وتابعت وزارة الخارجية الأمريكية، أن تصريحات المسؤول التركي لا تليق ببلد عضو في الحلف الأطلسي، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.