ماهي رسوم تجديد الإقامة2021 في السعودية وطريقة سدادها

ماهي رسوم تجديد الإقامة2021 وطريقة سدادها، تعتبر من أهم الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، حتي يتمكنوا من معرفة الرسوم المطلوب سدادها حتي يتم تجديد الإقامة الخاصة بالوافدين لكي يتم تجنب التعرض لأي من المشاكل مع القوات الأمنية داخل المملكة، لذا فسوف نقدم لكم اليوم عبر هذا المقال جميع التفاصيل المعلومات التي تخص تجديد الإقامة والرسوم المطلوبة، وطريقة السداد.

ماهي رسوم تجديد الإقامة2021

فقد قامت الحكومة داخل المملكة العربية السعودية بتحديد الرسوم التي تخص تجديد الإقامة داخل المملكة لعام 2021 كالتالي :

رسوم التجديد بالنسبة للوافدين تقدر ب600 ريال سعودي سنوياً.

رسوم تجديد إقامة العمالة المنزلية تقدر ب600 ريال سعودي سنوياً.

رسـوم تجديد الإقامة بالنسبة للعامل العادي: 650 ريال سعودي، ولكن في حالة أن كانت العمالة زائدة عن عدد العمالة السعودية فعندها ستكون قيمتها 1350 ريال سعودي سنوياً.

رسوم التجديد للتابعين للوافدين والتي لا تزي أعمارهم عن 20 سنة هي 500 ريال سعودي للعام.

الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة

فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بالتوفير لجميع المواطنين والمقيمين في الأراضي السعودية، إمكانية معرفة قيمة رسوم المرافقين والتابعين الذي يجب سدادها عند تجديد الإقامة التي تم انتهاؤها، ويمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الاقامة، من خلال القيام بالخطوات التالية:

أولا يجب الدخول إلى موقع أبشر الإلكترونية

ثم النقر على قسم المقيمين.

وبعدها الدخول على الخدمات الإلكترونية

ثم الضغط على كلمة المزيد الموجودة في اسفل قسم الجوازات.

وبعدها الضغط على خدمات التابعين.

وبعد الدخول على خدمات التابعين، سوف يظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالإقامة، ومنها رسوم المرافقين المطلوب سدادها حتي يتم تجديد الإقامة الخاصة بالوافدين ومن الحدير بالذكر إنه يمكنك أيضا من خلال منصة أبشر أن تقوم بمعرفة خطوات تجديد رخصة السير بالمملكة والرسوم المطلوبة

الشروط المطلوبة لتجديد الإقامة

لقد قامت الحكومة السعودية بوضع عدد من الشروط التي يجب توافرها حتي يتم تجديد الإقامة، وأهم هذه الشروط :

أولا أن يكون الشخص المقيم يتواجد في داخل أراضي المملكة.

أن يقوم بسداد كافة الرسوم المطلوبة لتجديد الإقامة.

ويجب أن يكون لديه جواز سفر ساري الصلاحية.

و أن يمتلك تأمين طبي ساري العمل.

وينبغي ألا يكون المقيم من ضمن القائمة الأمنية أو قائمة المغيبين عن العمل.

ويجب أن لا يكون لديه ابن عمره أكثر من 18 عامًا و مقيم بداخل المملكة.

ويجب تسديد كافة المخالفات المرورية المسجلة على المقيم

طريقة سداد رسوم تجديد الإقامة2021

وبعد أن انتهينا من معرفة رسوم تجديد الإقامة، يجب على المقيم أو صاحب العمل أو المنزل، القيام بسداد القيمة المطلوبة منه بالكامل، حتي يتم تجديد الإقامة وستطيع السداد بشكل إلكتروني بدون الحاجة إلي الذهاب إلى أي من مكاتب وزارة الداخلية أو وزارة الموارد البشرية، حيث يستطيع السداد الإلكتروني، فيستطيع السداد من خلال جميع البنوك السعودية التي توفر خدمات السداد الإلكتروني ومنها مصرف الراجحي كما يمكنك معرفة خدمة إعفاء من بنك الراجحي وأهم الخطوات المطلوبة