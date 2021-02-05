ليبيا.. انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الرئاسي

تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الرئاسي الليبي الجمعة في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، بعد فشل كل المرشحين في الحصول على سبعين في المئة من الأصوات خلال المرحلة الأولى.
وستضم القوائم ثلاثة مرشحين لمجلس الرئاسة وواحداً لرئيس الوزراء، على أن يصوت المنتدى على القوائم التي تلتزم بالمعايير المنصوص عليها في آلية الاختيار.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري انسحابه من السباق على عضوية ورئاسة المجلس.
كانت الأمم المتحدة أكدت أن المرشحين للمناصب السيادية وقّعوا تعهدا بالالتزام بخارطة الطريق وموعد الانتخابات ونتائج التصويت.
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