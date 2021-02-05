تراجع لبنانى طفيف فى وفيات وإصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 3107 إصابات جديدة بـ كوفيد 19، فيما أودى الوباء بحياة 82 شخصًا، كما تعافت 2275 حالة.
كورونا فى لبنان
ويرتفع بذلك إجمالى الإصابات فى البلاد منذ بدء الجائحة، إلى 312 ألفًا و269 حالة، والوفيات إلى 3397.
وتمثلت الحصيلة السابقة لإصابات كورونا بلبنان، فى رصد 3320 مصابا بالفيروس التاجى، و89 حالة وفاة.
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