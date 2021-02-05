كشف تقرير للأمم المتحدة، الخميس، عن اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي، منذ عدة أشهر.
وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُبض على باطرفي، وتوفي الرجل الثاني في التنظيم سعد عاطف العولقي، خلال عملية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، أكتوبر الماضي، وفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وأشارت الشبكة إلى أنه "تم الكشف عن اعتقال باطرفي في تقرير واسع النطاق إلى مجلس الأمن من قبل مراقبي الأمم المتحدة الذين يتتبعون التهديد الإرهابي العالمي، والذي حذر أيضًا من تصاعد محتمل في هجمات داعش مع تخفيف قيود فيروس كورونا".
وأصبح باطرفي زعيم القاعدة في جزيرة العرب أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه في غارة جوية أمريكية.
وباطرفي -وهو في الأربعينيات من عمره- من عائلة يمنية لكنه ولد في الرياض. تدرب مع القاعدة في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر وانضم لاحقًا إلى فرع القاعدة في اليمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تقرير أممي يؤكد اعتقال زعيم القاعدة في جزيرة العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.