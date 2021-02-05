تقرير أممي يؤكد اعتقال زعيم القاعدة في جزيرة العرب

كشف تقرير للأمم المتحدة، الخميس، عن اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب خالد باطرفي، منذ عدة أشهر.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُبض على باطرفي، وتوفي الرجل الثاني في التنظيم سعد عاطف العولقي، خلال عملية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة، أكتوبر الماضي، وفقا لما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأشارت الشبكة إلى أنه "تم الكشف عن اعتقال باطرفي في تقرير واسع النطاق إلى مجلس الأمن من قبل مراقبي الأمم المتحدة الذين يتتبعون التهديد الإرهابي العالمي، والذي حذر أيضًا من تصاعد محتمل في هجمات داعش مع تخفيف قيود فيروس كورونا".

وأصبح باطرفي زعيم القاعدة في جزيرة العرب أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه في غارة جوية أمريكية.

وباطرفي -وهو في الأربعينيات من عمره- من عائلة يمنية لكنه ولد في الرياض. تدرب مع القاعدة في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر وانضم لاحقًا إلى فرع القاعدة في اليمن.