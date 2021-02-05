انطلاق التقديم على قرض منتج نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين تقسيط بدون فوائد

انطلاق المرحلة الثانية من تقديم قرض منتج نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين السعوديين لتشجيع الشباب من عمر 18 عام الذين لهم القدرة على العمل فقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية من خلال بنك التنمية الاجتماعية في تقديم منتج نفاذ لتوفير فرص عمل والحد من البطالة للسعوديين وخاصة في تلك الظروف الصعبة التي تمر بها السعودية بسبب وباء كورونا ورجوع الإجراءات الأحترازية بشكل أكبر لحماية المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية لذلك فتح التقديم الآن عبر دليل الخدمات الإلكترونية باستخدام رابط التقديم على قرض نفاذ تمويل العمل الحر المقدم من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة العربية السعودية ويطلق عليه حالياً بنك التنمية الاجتماعية

مزايا التقديم على قرض نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة

هناك العديد من المزايا التي تجعل العاطلين والموظفين في المملكة التقديم على ذلك التمويل ومن أهمها كما يلي بالتفصيل

هذا القرض بدون فوائد ولا رسوم عند الموافقة على طلب قرض العمل الحر

تمويل إسلامي مطابقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية

يعطي حساب بنكي مفتوح في السعودية بسبب تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية

يمتاز بالدفع عبر الإنترنت بدون الذهاب إلى بنك التنمية الاجتماعية عند سداد القرض سواء قرض عيني حتى مائة وخمسون ألف ريال سعودي أو قرض نقدي حتى ستون ألف ريال سعودي

مرخص من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمملكة العربية السعودية

قرض نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين يمتاز بفترات ميسرة عند السداد حتى 5 سنوات عبر بنك التنمية الاجتماعية في السعودية

عند تقديم الراغبين على قرض العمل الحر لابد من إحضار وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية

لابد من توفير أشتراك في منصة أبشر التابعة إلى وزارة الداخلية السعودية

العمر المتاح فيه التقديم على تمويل العمل الحر يكون من 18 إلى 60 عام

توفير الهوية الوطنية لأن منتج نفاذ تمويل العمل الحر متاح للمواطن السعودي من العاطلين أو الموظفين فقط لا غير

كافة ضوابط وشروط الحصول على قرض نفاذ للعمل الحر من بنك التسليف والادخار السعودي بالمملكة