اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن

اعتُقل زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب، خالد باطرفي، وفق ما أفاد تقرير للأمم المتحدة، صدر الخميس.
وحسب التقرير تم الاعتقال "قبل أشهر عدّة".
والتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وأرسِل لمجلس الأمن، أشار إلى أنّ باطرفي الذي تولّى قيادة تنظيم القاعدة في اليمن وجزيرة العرب قبل عام اعتُقل خلال "عمليّة في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة في أكتوبر".
وقد أدّت أيضا إلى مقتل نائبه سعد عاطف العولقي، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".
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