ترامب يرفض الإدلاء بشهادته فى محاكمته: غير دستورية

جدة - نرمين السيد - وأفاد ميلر فى تصريح لوكالة "فرانس برس"، بأن ترامب يعتبر المحاكمة غير دستورية ولذلك لن يدلى بشهادته فيها.

محاكمة ترامب

واستدعى فريق الادعاء الديمقراطى، أمس الخميس، الرئيس الأمريكى السابق فى محاكمة تمهد لقرار بعزله، على خلفية اقتحام مؤيديه مبنى الكابيتول فى السادس من يناير الماضى.

ووجه رئيس فريق الادعاء جيمى راسكين رسالة إلى ترامب قبل بدء المحاكمة بأيام، قال خلالها: "أكتب إليك لأدعوك للإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة العزل فى مجلس الشيوخ، بشأن سلوكك فى 6 يناير 2021".