مصر.. توضيح رسمي بشأن "سرعة السفر إلى الكويت"

كشفت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخميس، الحقيقة بشأن ما تردد بشأن ما تردد عن مطالبتها المصريين بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم للكويت.

ونفت الوزيرة المصرية، نبيلة مكرم، جملة وتفصيلا، ما تردد بشأن تلك الدعوة، وما قيل عن مطالبة وزارة الهجرة المصريين بسرعة إنهاء إجراءات سفرهم إلى دولة الكويت، قبل تطبيق قرار منع الدخول إلى الأراضي الكويتية.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن قرارات داخلية منظمة للمواعيد، منها إجراءات منع دخول البلاد لغير الكويتيين، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير المقبل، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد، للحد من انتشار جائحة كورونا، أو انتقال السلالات المتحورة.

في المقابل، ناشدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المواطنين المصريين المتجهين إلى الكويت، الذين لم يغادروا مصر، تأجيل قرار السفر خلال الفترة الحالية.

كما وجهت الوزيرة نداءً إلى المواطنين، المتواجدين بصورة مؤقتة كترانزيت في أحد الدول في اتجاه دولة الكويت، ولن يتمكنوا من السفر قبل يوم الأحد الموافق 7 فبراير، وليس لديهم استعداد لتحمل الإقامة لفترة مقبلة، خاصة أن تاريخ فتح المطار غير محدد، العودة إلى مصر، حيث لن يكون متيسرا إيجاد بدائل لتوفير إقامات للمواطنين.

وأهابت مكرم بكافة وسائل الإعلام بتوخي الحذر وتحري الدقة في كل ما ينشر أو يتم تناوله في هذا الصدد، والالتزام الكامل بالبيانات الرسمية الصادرة من وزارة الهجرة فقط، بحسب ما أورد حساب "رئاسة مجلس الوزراء المصري" على "فيسبوك".