أمريكا ترد على اتهامات مسؤولين أتراك بالضلوع فى انقلاب 2016

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان لها، إن تأكيدات مسؤولين أتراك بأن الولايات المتحدة ضالعة فى الانقلاب الفاشل فى تركيا عام 2016، خاطئة تماما، متابعة: "مثل تلك التصريحات وغيرها من المزاعم غير المسؤولة والتى لا أساس لها بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أحداث فى تركيا، لا تتسق مع وضع تركيا كحليف فى حلف شمال الأطلسى وشريك استراتيجى للولايات المتحدة".
ونقلت صحيفة "حريت" التركية عن وزير الداخلية سليمان صويلو، أمس الخميس، اتهامه لـ واشنطن بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016، والذى تتهم أنقرة رجل الدين فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة، بالمسؤولية عنه.
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