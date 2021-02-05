نشرة أخبار العالم.. الحريري يدين اغتيال لقمان سليم وتهديد إثيوبي لـ السودان في حال عدم الاستجابة لدعوات الحل الودي لقضية الحدود

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:

هدد سفير أديس أبابا لدى الخرطوم، بيتال أميرو، اليوم الخميس، بأن إثيوبيا ستعمل على الخيارات التي تناسبها في حال عدم استجابة السودان لدعوات الحل الودي والسلمي لقضية الحدود.

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم الخميس، على ضرورة كشف المسئولين عن مقتل لقمان سليم.

رحبت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التعاون مع السعودية لحماية أراضيها.

تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات أثيوبية على الحدود بين البلدين، يوم الخميس، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن التقرير الذي تم كتابته حول الفيروس الصينى الجديد نيباه تم تداوله بسوء تفاهم ولا توجد أى تقارير تؤكد أن هناك جائحة أخرى بفيروس آخر شديد الخطورة كما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى .