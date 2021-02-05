استبعد مسؤولون في الصومال إجراء انتخابات غير مباشرة لاختيار رئيس جديد يوم الاثنين كما كان مقررا، رغم محادثات اللحظة الأخيرة بين الرئيس محمد عبد الله محمد ومنافسيه لترتيب التصويت.
وبحسب قناة "روسيا اليوم"، يحاول الصومال، الذي لديه حكومة مركزية محدودة فقط منذ عام 1991، إعادة بناء نفسه بمساعدة الأمم المتحدة، إذ كان في البداية يعتزم إجراء أول انتخابات مباشرة بالبلاد منذ أكثر من ثلاثة عقود هذا العام وتحقيق انتصار نادر على عدم الاستقرار المزمن.
وأدى تأخر التجهيزات وعدم قدرة الحكومة على كبح جماح الهجمات اليومية التي يشنها متمردو "حركة الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة إلى أن يقبل الصومال بدلا من ذلك بخطط لإجراء تصويت غير مباشر، حيث يختار الشيوخ النواب الذين سيختارون بدورهم رئيسا.
لكن الآن، ومع بقاء أيام فقط لترتيب التصويت، يبدو أنه من المرجح أيضا تأجيل هذه الخطة، على الرغم من أن الحكومة لم تصدر إعلانا رسميا بعد، فعملية اختيار المشرعين، التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول، لم تبدأ بعد أن اتهمت المعارضة الحكومة الاتحادية بتعبئة اللجنة الانتخابية بحلفاء الرئيس.
واجتمع الرئيس مع منافسيه في بلدة دوسامارب الأسبوع الحالي في مسعى للاتفاق على خطة انتخابية. وتعرضت البلدة لقصف متكرر بقذائف المورتر في استعراض للقوة من جانب "حركة الشباب."
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غموض حول مصير الانتخابات الرئاسية في الصومال|تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.