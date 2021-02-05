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عمر شويل - جدة شروط الحصول على الجنسية الإماراتية 2021 وخاصةً بعد أن تم اعتماد بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بالجنسية ومنح جواز السفر، وقد أتاحت هذه التعديلات للعديد من الفئات وعائلاتهم حق الحصول على جنسية دولة الإمارات على رأسهم الأطباء والمستثمرين والموهوبين، كما أتاحت للمواطنين المقيمين على أراضيها إمكانية التجنيس ولكن بشروط محددة، كل هذا من أجل تقدير واستقطاب الكفاءات، واستقرارها في الدولة؛ لكي تصبح مكون حيوي لا يتجزأ من دولة الإمارات بما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة في كافة التخصصات.

شروط الحصول على الجنسية الإماراتية 2021

شملت التعديلات التي طرأت على القانون الاتحادي رقم 17 لعام 1972 م فيما يتعلق بمنح الجنسية الإماراتية 2021 واستخراج جواز السفر، والذي تم تعديله بقانون رقم 10 لعام 1975م، العديد من الشروط الواجب توافرها في الفئات المتقدمة للحصول على جنسية دولة الإمارات، كالتالي:

أن يتخلى المتقدم للحصول على الجنسية عن الجنسية الخاصة بموطنه الأصلي، وأي جنسية أخرى.

أن يكون من المقيمين بصفة مستمرة داخل دولة الإمارات.

أن يكون متقن للغة العربية.

يحصل على موافقة الجهات الأمنية ويقسم يمين الولاء مع التعهد بالالتزام بالقوانين السارية.

أن يكون لديه مؤهل عالي.

أن يكون ملتزم وحسن السير والسلوك.

ألا يكون قد سبق وحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو ما يتعلق برد الأمانة.

إبلاغ الجهات المسئولة في حالة اكتساب جنسية أخرى أو فقدانها.

مزايا الجنسية الإماراتية 2021

يكتسب حاملي جنسية دولة الإمارات العديد من المميزات، من بينها:

امتلاك الشركات والمؤسسات التجارية. امتلاك العقارات والأراضي. التمتع بالمزايا الأخرى التي تقرها الجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء عليها أو موافقة الجهات المحلية المسئولة.

الفئات المسموح لها بالتجنيس واستخراج جواز السفر الإماراتي

حددت التعديلات الجديدة العديد من الفئات المستهدفة بالحصول على الجنسية الإماراتية 2021 لهم ولذويهم؛ وفقًا للمواد التي تنص على ذلك، كما تسمح التعديلات بالاحتفاظ بالجنسية الحالية، وقد تم تحديد بعض المعايير التي تسمح لهم بالحصول على الجنسية، ومن هذه الفئات:

المستثمرين؛ بشرط أن يكونوا من ملاك العقارات داخل الدولة.

الأطباء؛ بشرط أن يكون الطبيب متخصص في مجال فريد أو ذو أهمية للدولة، بالإضافة إلى وجود إسهامات فعلية أو أبحاث قيمة في مجال التخصص، فضلًا عن أن يكون عضو في منظمة متعلقة بتخصصه، ولا تقل خبرته العملية عن 10 سنوات.

العلماء؛ بشرط أن يكون نشط في نفس مجال خبرته في الجامعات أو في القطاع الخاص، وأن يكون لديه إسهامات بارزة في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن عشر سنوات.

الموهوبين بشرط تقديم براءة اختراع معتمدة من وزارة الاقتصاد أو أي جهة علمية معترف بها داخل الدولة.

المثقفين والفنانين؛ بشرط الحصول على جائزة عالمية في مجال التخصص، وأن يحصل على رسالة توصية من الجهات الحكومية الإماراتية المختصة بهذا المجال.

متى يتم إسقاط الجنسية الإماراتية

تسقط جنسية دولة الإمارات عن المواطنين سواء كانت بحكم القانون أو بالتجنيس أو بالتبعية في الحالات التالية:

الإدانة في جرائم الإرهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب.

الإدانة في جرائم الأمن الخارجي للدولة.

العمل لصالح الدول المعادية.

التجنس بجنسية إحدى الدول الأجنبية.

العمل بالخدمة العسكرية لصالح دولة أجنبية دون الحصول على موافقة الدولة.

كما يمكن سحب الجنسية الإماراتية 2021 من المواطن في حالة ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف، أو التزوير في البيانات الشخصية عند الحصول على الجنسية، فضلًا عن الإقامة في دولة أخرى لمدة سنتين بدون تقديم أسباب، وفي هذه الحالات يتم سحب الجنسية من الزوجة والأبناء.