مواد خطرة.. العراق: إخلاء ميناء أم قصر جنوب البلاد من 103 حاويات

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وفى بيان صحفى، أمس الخميس، أشارت الهيئة العراقية إلى أن الحاويات الخاصة بشركة نفط البصرة: "تشكل تهديدًا على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية، وانه تم استبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع".
وأطلقت السلطات العراقية حملة كبيرة مؤخرًا، لإخلاء الحاويات التى تحتوى مواد شديدة الانفجار والخطورة، والتى تراكمت فى مرافق الموانئ والمعابر الحدودية فى العراق على خلفية الانفجار الهائل الذى ضرب منشأت مرفأ بيروت قبل نحو 6 أشهر، وألحق دمارًا هائلاً بالعاصمة اللبنانية.
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