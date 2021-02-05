مواد خطرة.. العراق: إخلاء ميناء أم قصر جنوب البلاد من 103 حاويات

جدة - نرمين السيد - تمكنت هيئة المنافذ الحدودية فى العراق من إخلاء حاويات تحتوى مواد كيمياوية شديدة الخطورة فى ميناء أم قصر الشمالى بمحافظة البصرة، جنوب العاصمة بغداد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وفى بيان صحفى، أمس الخميس، أشارت الهيئة العراقية إلى أن الحاويات الخاصة بشركة نفط البصرة: "تشكل تهديدًا على سلامة المنشأت الحكومية والسكنية، وانه تم استبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع".

وأطلقت السلطات العراقية حملة كبيرة مؤخرًا، لإخلاء الحاويات التى تحتوى مواد شديدة الانفجار والخطورة، والتى تراكمت فى مرافق الموانئ والمعابر الحدودية فى العراق على خلفية الانفجار الهائل الذى ضرب منشأت مرفأ بيروت قبل نحو 6 أشهر، وألحق دمارًا هائلاً بالعاصمة اللبنانية.