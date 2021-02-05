الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وأكد التقرير أيضًا، مقتل نائبه، سعد عاطف العولقى، خلال "عملية أمنية فى مدينة الغيضة بمحافظة المهرة فى الشهر ذاته.

ولم تذكر الأمم المتحدة مزيدًا من التفاصيل بشأن عملية اعتقال باطرفى، كما لم تحدد مكانه فى الوقت الحالى.

وقال التقرير إن "القاعدة" يعانى من انشقاقات فى صفوفه بجزيرة العرب، وخاصة بعد الهزائم التى مُنِيَ بها فى محافظة البيضاء باليمن.

وافاد التقرير بأن التنزيم استنزف كبار قادته فى أفغانستان ومالى والصومال واليمن وسوريا، ما وضعه أمام تحدٍ جديد على مستوى قياداته وتوجهه الاستراتيجى.