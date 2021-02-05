جدة - نرمين السيد - وأكد التقرير أيضًا، مقتل نائبه، سعد عاطف العولقى، خلال "عملية أمنية فى مدينة الغيضة بمحافظة المهرة فى الشهر ذاته.
ولم تذكر الأمم المتحدة مزيدًا من التفاصيل بشأن عملية اعتقال باطرفى، كما لم تحدد مكانه فى الوقت الحالى.
وقال التقرير إن "القاعدة" يعانى من انشقاقات فى صفوفه بجزيرة العرب، وخاصة بعد الهزائم التى مُنِيَ بها فى محافظة البيضاء باليمن.
وافاد التقرير بأن التنزيم استنزف كبار قادته فى أفغانستان ومالى والصومال واليمن وسوريا، ما وضعه أمام تحدٍ جديد على مستوى قياداته وتوجهه الاستراتيجى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم تنظيم القاعدة فى اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.