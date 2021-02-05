حمدان بن زايد: اليوم الدولي للأخوة الإنسانية رسالة سلام إماراتية للبشرية

وصف الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اليوم الدولي للأخوّة الإنسانية بأنه مبادرة عالمية ورسالة سلام انطلقت من إمارات الخير للبشرية جمعاء.

وقال حمدان بن زايد، على حسابه في «تويتر»: إنها مناسبة تسير فيها الدولة على إرث الوالد الشيخ".

وتابع ممثل منطقة الظفرة أن :" الإمارات تسير في تعزيز دورها الريادي بنشر ثقافة السلام والحوار والتآخي وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين الجميع"، وفقا لما نشرته الاتحاد الاماراتيه.