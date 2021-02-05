أخبار اليمن : المؤتمر يرحب بتصريحات واشنطن إنهاء دعمها للحرب في اليمن

المؤتمر يرحب بتصريحات واشنطن إنهاء دعمها للحرب في اليمنرحب المؤتمر الشعبي العام بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي جو بايدن حول ايقاف بلاده دعمها للعدوان الذي يشنه التحالف بقيادة السعودية والإمارات على اليمن منذ العام ٢٠١٥م .

واكد المؤتمر الشعبي العام أن هذا الإعلان هو خطوة في الإتجاه الصحيح من قبل الإدارة الأمريكية لكن المهم هو الأفعال والخطوات العملية وليس الأقوال والتصريحات فقط .

وشدد المؤتمر الشعبي العام على أن جميع محبي السلام في العالم سيراقبون عن كثب خلال الأيام القادمة صدق نيات القيادة الجديدة في واشنطن لإيقاف الحرب ورفع الحصار على الشعب اليمني .