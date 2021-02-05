مقتل ضابط تركى فى انفجار عبوة ناسفة بريف حلب السورى

جدة - نرمين السيد - وبحسب المرصد السورى، فإن الضابط التركى القتيل هو مسؤول قسم الهندسة والألغام فى الجيش التركى بمدينة الباب، حيث انفجرت فيه عبوة ناسفة أثناء محاولة لتفكيكها عند مدخل مقر فرقة "الحمزة" التابعة لقوات الاحتلال التركى فى شمال سوريا.
كما شهد الثلاثاء الماضى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة بحى الصناعة بمدينة الباب التابعة لريف حلب الشرقى، إضافة إلى مقتل جندى من قوات الاحتلال التركى، متأثرًا بجراحه بعد أيام قليلة من هجوم مسلح على نقطة تركية بريف إدلب الغربى.
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