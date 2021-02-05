الأرصاد الكويتية: طقس اليوم دافئ على كافة الأنحاء.. والعظمى 27 درجة

أفادت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية بأنه يسود اليوم الجمعة،طقس دافئ على البلاد وتتحسن الرؤية الأفقية تدريجيًا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مثيرة للغبار.
وتوقعت الأرصاد الكويتية وفقا القبس، بأن يكون الطقس غائم جزئيًا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم/ساعة، مع فرصة للغبار المحمول على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانًا.
وأشارت الأرصاد الكويتية إلى أن درجة الحرارة نهارًا 27 درجة، وتنخفض إلى 14 درجة ليلًا.
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