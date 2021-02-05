أفادت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الجمعة، بأنه تم إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر.
وذكرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ التي تشكل تهديدًا على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع اتخذت الهيئة كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات بإخلاء (103) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة".
وأضافت العيئة أن :"الحاويات توزعت بواقع (82)حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي و(14) حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط و(7) حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تحتوي جميعها على مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط /شركة نفط البصرة بعد استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل المراكز الكمركية والتأكيد على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الكمركي وعدم فتحها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: إخلاء 103 حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.