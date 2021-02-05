جدة - نرمين السيد - تمكنت السلطات الأمنية فى شهرزور والسليمانية التابعة لإقليم كردستان العراق، مساء أمس الخميس، من اعتقال منفذى عملية إرهابية فى قضاء سيد صادق، حسبما أعلن جهاز أسايش كردستان.





وأشار جهاز أسايش إقليم كردستان إلى أن "الفترة الماضية شهدت إفشال العديد من المخططات الإرهابية فى الإقليم"، لافتًا إلى أن المعتقلين رفعوا علم تنظيم داعش فى قضاء سيد صادق، وتحديداً قرب شارع بينجوين سيد صادق، وزرعوا أسفله عبوة ناسفة، ما انتهى بانفجارها وإصابة اثنين من أفراد الأسايش أثناء قيامهم بإزالة العلم، حسبما نقلت شبكة "رووداو" الكردية الإخبارية. وذكر جهاز أسايش إقليم كردستان فى بيانه أنه سينشر فى وقت لاحق، المزيد من المعلومات حول منفذى العمل الإرهابى فى شهرزور ورفع علم داعش، لافتا إلى توجه فريق هندسى من أسايش شهرزور إلى موقع الحادث، حيث تمكنوا من تفجير ما تبقى من مادة "تى.إن.تى" فى عملية مسيطر عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اعتقال خلية رفعوا أعلام داعش فى كردستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.