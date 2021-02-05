عاجل.. انطلاق اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة فى سرت

جدة - نرمين السيد - وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا أعلنت، مساء أمس الخميس، أن اجتماع اللجنة العسكرية الليبيبة "5+5" المقرر اليوم فى مدينة سرت، سيناقش نشر مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار فى مناطق مختلفة من البلاد، إضافة إلى الإسراع فى فتح الطريق الساحلى.

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