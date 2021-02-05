نائب كويتي يتطاول على الجالية المصرية.. ورد شديد اللهجة من عائشة الرشيد

ردت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، بطريقة شديدة اللهجة على مواطن بلدتها النائب الكويتي بمجلس الأمة يوسف الفضالة وبعض المغردين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تطاوله بكلمات تمس المصريين ووزيرة الهجرة .

وقالت " الرشيد"؛ في رسالة إعلامية عبر دوت الخليج، وجهت خلالها سؤالا للنائب الكويتي يوسف الفضالة: " من أين استقيت معلوماتك التي روجت لها والتي تفيد بأن وزيرة الهجرة المصرية قالت في تصريحات لها يجب إدخال أكبر عدد ممكن من المصريين إلى الكويت، مؤكدة أن هذا الكلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا وأن دخول الجالية المصرية إلى دولة الكويت يتم بشكل رسمي عن طريق الجهات الحكومية والخاصة.

واستنكرت الرشيد، الطلب الذي تقدم به النائب الكويتي يوسف الفضالة وهو إغلاق المطار في وجه الجالية المصرية، معتبرة هذا : " تعد سافر" وغير مقبول، وأن العلاقات المصرية الكويتية لن تهتز بسبب مهاترات تخرج عن أفراد من وقت لأخر.

وأضافت : لماذا تتحامل على الجالية المصرية ووزيرة الهجرة، إذا كان للرقي والأخلاق والمهنية عنوانا فهي نبيلة مكرم، ليت سمعنا صوتك ياسيادة النائب في القضايا التي تهم المواطن الكويتي حديث الشارع من غسيل أموال وفساد وتجار إقامات.