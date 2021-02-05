سوريا.. القوات الروسية تبحث عن رفات جندي إسرائيلي في دمشق

أطلقت القوات الروسية في سوريا عملية للبحث في مقبرة مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، بحثا عن رفات جندي إسرائيلي دُفن فيها، بعد تسليم رُفات جنديين آخرين سابقا.

وأفاد موقع "حلب توداي" الإخباري السوري بأن القوات الروسية أطلقت قبل يومين، عمليات نبش وتنقيب جديدة في مقبرة مخيم اليرموك، مشيرةً إلى أن الروس يستخدمون عربة طبية لجمع عينات من الجثث بهدف تحليل الحمض النووي “DNA”، في المقبرة ومحيطها، ومناطق أخرى داخل مخيم اليرموك، ضمن عمليات البحث.

وأضاف الموقع أن القوات الروسية أخرجت العديد من الجثامين من داخل القبور، وأجرت لها تحليل السلسلة الوراثية، قبل إعادتها إلى القبور، مؤكدًا أن القوات الروسية فرضت طوقًا أمنيًا في محيط المقبرة، ومنعت جميع المدنيين من دخولها تحت أي ظرف كان، لافتةً إلى أن عمليات البحث لا تزال جارية حتى اليوم.

يذكر أن القوات الروسية سلمت في وقت سابق، جثتين تعودان لجنديين إسرائيليين كانتا مدفونتان في مقبرة مخيم اليرموك، إحداهما تعود لـ”زكريا باومل” الذي قُتل في معركة السلطان يعقوب في لبنان عام 1982، والتي سُلّمت لإسرائيل في مارس 2018

وطالبت وزارة الخارجية السورية، مجلس الأمن، مجددًا، بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ اجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على الأراضي السورية.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، وجهت الوزارة رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، قائلة فيها إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت أمس الأربعاء على الاعتداء مجددا على أراضي سوريا، وذلك عبر إطلاقها رشقات متتالية من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية.

وأضافت الوزارة، أن سوريا تؤكد مرة أخرى أن استمرار إسرائيل في اعتداءاتها الخطيرة والتي باتت تشكل سياسات ممنهجة يتسابق مسؤولوها بكل صفاقة للإعلان عنها ولتبريرها بذرائع أمنية واهية لن تكون المظلة التي يختبئ تحتها العدو الصهيوني لتبرير سلوكه الإرهابي الذي اعتاد عليه.

وأشارت الوزارة إلى أن إسرائيل لا تزال تحتل أرض سوريا دون أي إجراء من الأمم المتحدة أو من المجتمع الدولي لمساءلتها عن جرائمها الوحشية المستمرة بحق أهلها في الجولان وفلسطين وغيرها من الأراضي العربية التي احتلها بشكل مخالف لأحكام الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وصكوك حقوق الانسان.