روسيا تعلن تعرض موقع الحرس الوطني لهجوم إلكتروني كبير.. تفاصيل

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الجمعة، تعرض موقع الحرس الوطني الفيدرالي، لهجوم إلكتروني كبير استمر لمدة 3 ساعات.
وقال الحرس الوطني الروسي في بيان مقتضب، إن قراصنة من عدة دول أوروبية هاجموا موقع الحرس الوطني الروسي، مشيرًا إلى أن الهجوم استمر لمدة 3 ساعات، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وبحسب الوكالة، فإن تلك ليست المرة الأولى التي يتم فيها مهاجمة موقع الحرس الوطني لروسي، موضحة أن الموقع تعرض لهجمات في 23 و 31 يناير الماضي.
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