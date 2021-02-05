وفاة الفنان المصري عزت العلايلي

توفي الفنان المصري المخضرم عزت العلايلي، الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، وفق ما ذكرت تقارير إعلامية مصرية.

وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، أن عزت العلايلي توفي صباح الجمعة، موضحا أن جنازته ستقام في "جامع المروة" بالقاهرة.

ويعد العلايلي من النجوم المخضرمين في تاريخ الدراما والسينما المصرية، وبدأ مشواره الفني بحصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960.

لكن العلايلي لم يبدأ مسيرته التمثيلية فور تخرجه، بسبب رعايته لإخوته الأربعة بعد وفاة والده، فعمل لفترة كمعد للبرامج التلفزيونية، قبل أن تأتيه الفرصة من خلال فيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962.

ومن أهم الأعمال التي شارك فيها العلايلي في مسيرته الفنية، فيلم "الأرض" عام 1970 من إخراج يوسف شاهين، و"الطريق إلى إيلات"، كما كان له نصيب في الأعمال المسرحية، من أبرزها "أهلا يا بكوات".