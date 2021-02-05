عاجل.. مناورات جوية مشتركة بين رافال فرنسية وتشكيلات يونانية فوق المتوسط

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات اليونانية فى أثينا، اليوم الجمعة، أن مقاتلات رافال فرنسية تشارك فى مناورات جوية مع تشكيلات يونانية فى البحر المتوسط، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت اليونان وقعت منذ الإثنين، الموافق 25 يناير الماضى، عقدًا لشراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال، وسط توتر متزايد مع تركيا المجاورة بسبب النزاع على التنقيب عن النفط فى بجر إيجه شرقى المتوسط.

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