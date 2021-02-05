إسرائيل تمدد العزل الثالث فى عام واحد بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تمديد العزل الثالث الذى تشهده الأراضى المحتلة خلال عام واحد، لمكافحة وباء كورونا، على أن يستمر العزل حتى يوم الأحد المقبل، لتبدأ تخفيف القيود تدريجيًا فيما بعد.





وبحسب وكالة "رويترز"، صدر القرار الإسرائيلى، اليوم الجمعة، قبل ساعات من انتهاء المدة المحددة للعزل العام، فى أعقاب خلافات بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشريكه فى الائتلاف الحاكم ووزير الدفاع بينى جانتس، حول مدة العزل وفاعليته وعدم انتظام تطبيقه. وكانت الحكومة الإسرائيلية فرضت العزل العام الثالث منذ 27 ديسمبر الماضى، بعد قليل من بدء إسرائيل أسرع حملة تطعيم في العالم للوقاية من الفيروس، ما أسهم فى الحد من عدد وفيات الفيروس والإصابات الحادة فى الوقت الذى تنتشر فيه سلالات متحورة من الفيروس شديدة العدوى. وبحسب بيانات الصحة الإسرائيلية، فقد سجلت دولة الاحتلال 675.618 إصابة بوباء كورونا، إضافة إلى 5.001 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس من بين السكان البالغ عددهم 9 ملايين نسمة.

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