عاجل.. بدء التصويت الحاسم لاختيار أعضاء السلطة المؤقتة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز،فى وقت سابق من اليوم، أنه سيتم بث نتائج التصويت لملتقى الحوار السياسى الليبى علنًا ومباشرة بعد قليل، مؤكدة أن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت.

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