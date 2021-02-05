جدة - نرمين السيد - تعهد المرشحون الـ 4 لرئاسة الحكومة المؤقتة فى ليبيا، اليوم الجمعة، بالالتزام بخريطة الطريق، كما أكدت الأطراف الليبية المشاركة فى الحوار السياسى بجينيف، بنتيجة التصويت.





وتنقل قناة "سكاى نيوز عربية" بثا مباشرًا لجلسة التصويت المنعقدة حاليًا بين الأطراف الليبية فى جينيف لاختيار الحكومة الليبية المؤقتة الجديدة، لإنهاء الانقسام بين الليبيين والعودة إلى المسار السياسى فى العملية الليبية. وبحسب "سكاى نيوز"، لم يحصل أى من المرشحين الأربعة على نسبة الـ70% من التصويت المقررة لنجاح رئيس الحكومة الليبية المؤقتة فى المرحلة الأولى، وبناء عليه يتم إعادة التصويت إلى المرحلة الثانية بنظام القوائم، وتضم الترشيحات 4 قوائم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بث مباشر.. المرشحون الـ4 لرئاسة حكومة ليبيا يتعهدون بالالتزام بخريطة الطريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.