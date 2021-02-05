عاجل.. المبعوثة الأممية: نتائج التصويت الليبى تبث علنا ومباشرة بعد قليل

جدة - نرمين السيد - أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، ستيفانى وليامز، اليوم الجمعة، أنه سيتم بث نتائج التصويت لملتقى الحوار السياسى الليبى علنًا ومباشرة بعد قليل، مؤكدة أن الأطراف الليبية أكدت التزامها بنتيجة التصويت، حسبما نقلت قناة "العربية" منذ قليل.





وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن الأطراف الليبية تعهدت بمنح 30% من المناصب فى الحكومة الليبية المرتقبة للنساء. ومن جانبه، أكد المرشح لرئاسة الحكومة الليبية، محمد الغويل، التزامه بتطبيق خريطة الطريق التى حددتها مفاوضات لجنة الحوار السياسى الليبى المشتركة برعاية الأمم المتحدة، والتى تنص على إجراء انتخابات برلمانية سريعًا.

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