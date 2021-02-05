السلطان هيثم يهنئ نيوزيلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها

بعث السلطان هيثم بن طارق برقية تهنئة إلى باتسي ريدي الحاكمة العامة لنيوزيلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها؛ متمنيا أطيب التهاني وأصدق التمنيات لـ باتسي ريدي وافر الصحة والسعادة، وللشعب النيوزيلندي الصديق باطراد التقدم والازدهار. وجاءت نص الرسالة وفقا لما نشرته صحيفة الشيبة :" بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ، برقية تهنئة إلى فخامة باتسي ريدي الحاكمة العامة لنيوزيلندا بمناسبة العيد الوطني لبلادها، ضمّنها جلالة السلطان أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامتها بوافر الصحة والسعادة، وللشعب النيوزيلندي الصديق باطراد التقدم والازدهار. وفى سياق آخر ثمنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية توجيهات السلطان هيثم بن طارق بالمضي قدمًا في تنفيذ مشروع طريق دبا ليما خصب من خلال إيجاد مسارات بديلة لتنفيذ هذا الطريق الحيوي. وأكدت الوزارة أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية بمحافظة مسندم الذي يمتد من ولاية دبا إلى ولاية خصب مرورًا بنيابة ليما بطول حوالي ١٠٠ كيلومترا، مما سيشكل الطريق عند إنجازه نقله نوعية.

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